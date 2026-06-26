Белгородец попал под уголовное дело за повторную езду в пьяном виде Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области на скамью подсудимых попал 49-летний житель Ракитянского округа. Мужчину признали виновным в повторном пьяном вождении. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что горе-водитель, уже имея административку за вождение в нетрезвом виде, в марте текущего года вновь сель за руль подшофе. Когда сотрудники ГИБДД его остановили, злоумышленник отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

С учетом мнения прокурора суд назначил белгородцу штраф в размере 210 тысяч рублей и лишил его права управлять транспортными средствами на два года и десять месяцев.

Помимо этого, автомобиль «БМВ», принадлежавший фигуранту, был конфискован в пользу государства. Приговор в законную силу пока не вступил.