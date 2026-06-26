В Старом Осколе Белгородской области завершают благоустройство на бульваре Дружбы

Фото: @belregion_ru

В Старом Осколе Белгородской области на 90% выполнены работы по благоустройству общественной территории на бульваре Дружбы. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновляется участок от Дворца культуры «Комсомолец» до проспекта Губкина.

Подрядная организация уже выполнила демонтаж старого плиточного покрытия, бортового камня, скамеек и урн. После строители уложили новые бордюры и большую часть плиточного основания. Кроме того, частично установлены малые архитектурные формы. В ближайшее время будет закончено устройство пешеходных дорожек. На финальном этапе установят скамейки и урны, а также будет проведено дополнительное озеленение территории.

Полностью завершить благоустройство планируют в августе текущего года.