В Белгородской области иномарка слетела с дороги и опрокинулась Фото: "КП" Архив.

В четверг, 25 июня, около пяти часов вечера в Старооскольском округе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что на 39 километре региональной трассы «Старый Оскол - Чернянка - Новый Оскол» 40-летняя автомобилистка на «Шевроле» не справилась с управлением. В результате автомобиль слетел с дороги и опрокинулся. Водитель легковушки получила травмы.

Еще одна авария с пострадавшим произошла вчера в Белгороде. По предварительной информации, около 10:45 в маршрутном автобусе «ПАЗ», за рулем которого находился 49-летний водитель, упала 69-летняя пассажирка. Пенсионерка получила травмы.