В Белгородской области пожарные сняли с высокого дерева девочку и котенка

Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области

В Новом Осколе Белгородской области девочка и котенок оказались на высоком дереве и не могли самостоятельно спуститься. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, 25 июня в Службу спасения позвонили очевидцы необычного происшествия.

Известно, что котенок забрался на высокое дерево и не смог спуститься с него самостоятельно. На помощь испуганному животному решила пойти гулявшая рядом девочка. Она взобралась на дерево, но котенок от страха шмыгнул еще выше. Девочка продолжала следовать за ним и не заметила, как оказалась очень высоко над землей. Оба пострадавших уже не могли сами вернуться на землю.

Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области

Тогда на помощь ребенку и котенку пришли пожарные, которых вызвали очевидцы. По трехколенной лестнице поднялся один из огнеборцев и спустил сначала девочку, а затем и котенка.