Два несовершеннолетних мотоциклиста пострадали в ДТП в Белгородской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

Вчера, 25 июня, в Белгородской области произошло два ДТП, в которых пострадали подростки. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Так, около часа дня, на трассе «М2 Крым - Москва - Орел - Тула - Курск - Белгород «М4 Дон»16-летний подросток на питбайке врезался в «Рено Логан», за рулем которого находился 21-летний автомобилист. По предварительной информации, подросток на нерегулированном перекрестке не предоставил преимущество легковушке. Несовершеннолетний получил травмы.

Еще одна авария произошла в селе Шишино Белгородского округа около девяти часов вечера. Предварительно известно, столкнулись «Лада Веста», которой управлял 42-летний водитель, и мопед, за рулем которого находился 16-летний подросток. Водитель мопеда получил травмы.