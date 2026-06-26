В парке Ленина в Белгороде строители дополнили арт-объект «Хоровод времени»

Фото: @v_v_demidov

В Центральном парке имени Ленина в Белгороде добавили завершающие штрихи в арт-объект «Хоровод времени». Между бронзовыми фигурами детей появились гранитные стрелки с указанием эпох – от 1950-х годов, времени, когда был создан парк, - до современности.

- Этот арт-объект – не просто украшение. Это переосмысление легендарного фонтана «Детский хоровод», который после войны стал символом жизни, веры и Победы. Его копии устанавливали во многих городах, в том числе в Белгороде, - напомнил мэр областного центра Валентин Демидов.

Градоначальник также отметил, что скульптурную композицию смонтировали в парке в год 70-летия общественного пространства. Арт-объект контактный – каждый может встать в хоровод времени, выбрав эпоху, и сделать памятные фото. Фигуры детей, олицетворяющие разные временные промежутки истории, уже полюбились горожанам.

- Сегодня Белгород вновь переживает непростые времена. И мне кажется, что этот светлый, трогательный хоровод детей – еще и напоминание о том, ради чего мы работаем, строим и защищаем, развиваем свой город. Ради будущего. Ради них, - подчеркнул Демидов.