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НовостиОбщество26 июня 2026 8:52

В Белгородской области 294 пары сыграют свадьбы 26.06.2026

Наибольшее число свадебных торжеств пройдет в Белгороде и Белгородском округе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области 294 пары сыграют свадьбы 26.06.2026

В Белгородской области 294 пары сыграют свадьбы 26.06.2026

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодожены традиционно выбирают красивые и зеркальные даты для бракосочетаний чаще, чем другие дни. Сегодня, 26.06.2026, в Белгородской области зарегистрируют свои отношения 294 пары влюбленных. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.

Самое большое количество свадебных торжеств сегодня состоится в Белгородском округе и областной столице – 43 и 42 соответственно. Еще 28 пар молодоженов поженятся в Губкинском округе, 26 – в Яковлевском. В Старооскольском муниципалитете узаконят отношение еще 24 пары, в Прохоровском и Валуйском муниципальных образованиях – 18 и 16 соответственно.