В Белгородской области курсанты центра «ВОИН» спасли жизни пострадавшим

Фото: пресс-служба Центра "ВОИН"

На территории РФ центры «ВОИН» подготовили больше 150 тысяч курсантов. Филиалы организации представлены во всех федеральных округах, в том числе они действуют и в Белгородской области.

В Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи школьники, учащиеся техникумов и колледжей от 14 до 17 лет получают знания о великой истории России и ее ценностях, обучаются тактике и огневой подготовке, первой помощи и тактической медицине, управлению БПЛА и снайпингу. Помимо этого ребята учатся быть ответственными и дисциплинированными, мыслить критически и творчески.

Занятия для подростков проводят опытные наставники с реальным боевым опытом. Инструкторы передают свои знания и полученные в зоне боевых действий навыки, которые позволяют готовить молодежь и к военной службе, и к повседневной жизни.

Умения, полученные курсантами в Центре «ВОИН», не раз спасали жизни. Так, Карина Байдикова восстановила дыхание девушке, потерявшей сознание при приступе эпилепсии. Сергей Кайченков при прилете БПЛА наложил жгут на раненую конечность, выполнил тампонаду раневого канала и передал пострадавшего медикам. Владимир Новосельцев оказывал помощь пострадавшим при весенних обстрелах в Белгородской области в 2024 году. Алиса Васильковская оказала первую доврачебную помощь и передала пострадавшего медикам.

Добавим также, что Центр «ВОИН» дает курсантам дополнительные преимущества. Помимо полученных навыков, они получают дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в более чем 40 вузов России.