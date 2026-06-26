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НовостиПолитика26 июня 2026 7:47

Над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ утром 26 июня

По целям противника сработали силы ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные атаки со стороны вооруженных сил Украины 26 июня в период с семи до девяти часов утра. Об э том сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что утром под удары противника попали девять регионов России, в том числе Белгородская область. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской областей и Московского региона.