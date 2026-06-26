В Белгороде ремонт путепровода на Михайловском шоссе выполнен на 35%

Фото: https://vk.ru/v_v_demidov

В Белгороде полным ходом идет капитальный ремонт путепровода на Михайловском шоссе. Работы выполнены уже на 35%. Подрядчик почти завершил демонтаж левой половины и уже отремонтировал шесть опор и ригелей, а также переходную плиту сопряжения на одной опоре. Кроме того, на сегодняшний день смонтировано три пролета – 15 балок с проливкой продольных швов.

Накануне мэр областной столицы Валентин Демидов побывал на объекте. Он напомнил, что первый этап ремонта путепровода будет завершен к декабрю текущего года. На время работ правая сторона моста не перекрывается. Уже в следующем году на обновленной стороне будет возобновлено движение, а на правой тем временем приступят к ремонту. К концу 2027 года объект будет полностью сдан.

Пока же подрядчику предстоит установить оставшиеся балки, обустроить гидроизоляцию плиты проезжей части и уложить новый асфальт.

- После ремонта на путепроводе организуют четыре полосы движения, разделительную полосу, полосы безопасности и совмещенные велопешеходные тротуары, - рассказал Валентин Демидов.

Напомним, объект был построен в 2002 году. Его протяженность 242,9 метра. Он впервые капитально ремонтируется – работы ведутся поэтапно, без полного перекрытия движения, что сохраняет транспортную доступность района.