Порядка 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 60 населенных пунктов в 12 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 197 беспилотников, 21 боеприпас, еще шесть взрывных устройств были сброшены с БПЛА. В результате нанесенных ударов один человек погиб, трое получили ранения. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде, Борисовском, Губкинском, Корочанском и Новооскольском округах обошлось без последствий.

В Белгородском округе повреждены два частных дома и спецтехника.

В Валуйском округе повреждены частный дом и автомобиль.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка от удара дрона по автомобилю пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. Повреждены два социальных объекта, автомобильный прицеп и две машины. Также сгорели две надворные постройки и машина.

В Грайворонском округе поврежден социальный объект.

В Краснояружском округе в районе хутора Фищево в результате атаки FPV-дрона на автомобиль один мужчина погиб, один получил ранения. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Повреждены два частных дома, шесть автомобилей, три надворные постройки.

В Ракитянском округе в селе Трефиловка при атаке дрона на трактор ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, техника повреждена. В округе также повреждены пять легковых и три грузовых автомобиля, спецтехника, частный дом, гараж ,навес и газовая труба.

В Шебекинском округе повреждены четыре легковушки, микроавтобус, грузовик, частный дом. Также ночью сгорели три автомобиля.