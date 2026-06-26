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НовостиПолитика26 июня 2026 7:11

Порядка 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Под удары ВСУ попали 60 населенных пунктов региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Порядка 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Порядка 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 60 населенных пунктов в 12 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 197 беспилотников, 21 боеприпас, еще шесть взрывных устройств были сброшены с БПЛА. В результате нанесенных ударов один человек погиб, трое получили ранения. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде, Борисовском, Губкинском, Корочанском и Новооскольском округах обошлось без последствий.

В Белгородском округе повреждены два частных дома и спецтехника.

В Валуйском округе повреждены частный дом и автомобиль.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка от удара дрона по автомобилю пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. Повреждены два социальных объекта, автомобильный прицеп и две машины. Также сгорели две надворные постройки и машина.

В Грайворонском округе поврежден социальный объект.

В Краснояружском округе в районе хутора Фищево в результате атаки FPV-дрона на автомобиль один мужчина погиб, один получил ранения. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Повреждены два частных дома, шесть автомобилей, три надворные постройки.

В Ракитянском округе в селе Трефиловка при атаке дрона на трактор ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, техника повреждена. В округе также повреждены пять легковых и три грузовых автомобиля, спецтехника, частный дом, гараж ,навес и газовая труба.

В Шебекинском округе повреждены четыре легковушки, микроавтобус, грузовик, частный дом. Также ночью сгорели три автомобиля.