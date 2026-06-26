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НовостиПолитика26 июня 2026 6:34

Беспилотники ВСУ уничтожены ночью над Белгородской областью

Противник продолжает атаковать с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Белгородской области с применением беспилотников. очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, за ночь ВСУ ударили по 13 регионам России, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.