Беспилотники ВСУ уничтожены ночью над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Белгородской области с применением беспилотников. очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, за ночь ВСУ ударили по 13 регионам России, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.