В Белгороде к 1 октября отремонтируют улицу Каштановую в микрорайоне Новая жизнь

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В Белгороде в нормативное состояние приведут улицу Каштановую в микрорайоне Новая жизнь. Участок дороги здесь еще на этапе строительства домов оборудовал застройщик. С годами на плиточном покрытии появились выбоины и ямы, что создает массу неудобств и пешеходам, и автомобилистам.

В мэрии областного центра сообщили, что до конца июля будет определена подрядная организация, которая займется ремонтом участка. Конкурсные процедуры уже идут. После заключения муниципального контракта специалисты приступят к ремонту участка.

Завершить работы по обновлению дороги планируют к 1 октября.