ВСУ 84 раза атаковали Белгородскую область за сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 12 муниципальным образованиям Белгородской области. Противник 84 раза атаковал территорию региона. Три мирных жителя получили ранения, одни из них госпитализирован. Еще один белгородец погиб. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник шесть раз применял РСЗО и артиллерию. Также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 113 беспилотников сбиты и подавлены, - уточнил врио главы региона.