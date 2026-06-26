Больше 240 юных белгородцев отправились на отдых к побережью Азовского моря Фото: скриншот видео.

Вчера больше 240 детей из Белгородской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации, поехали отдыхать за пределы региона. Они проведут время в лагерях Ростовской области и Краснодарского края, на побережье Азовского моря. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Врио губернатора отметил, что в этих лагерях юные белгородцы отдыхают уже не первый год. Там безопасные условия и насыщенная спортивная и культурная программа. Александр Шуваев также добавил, что всего по линии соцзащиты этим летом отдохнут и оздоровятся 1869 ребят. При этом, 907 из них проведут отдых в загородных лагерях Белгородской области, остальные – за пределами региона.

- Желаю ребятам ярких эмоций, хорошего настроения и новых знакомств. Пусть каникулы пройдут с пользой и на радость, - пожелал детям Шуваев.