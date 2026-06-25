Дожди и +25 градусов ожидаются в Белгородской области 26 июня

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +10 до +15 градусов, в Белгороде - от +12 до +14 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 26 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ночью в отдельных округах пройдет небольшой дождь, днем в некоторых муниципалитетах возможны кратковременные дожди. Ветер северный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, днем потеплеет до +20+25 градусов. В Белгороде ночью от +12 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +21+23 градусов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефонам 112, 101 и 8 (4722) 39-99-99.