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НовостиПроисшествия25 июня 2026 15:27

Пьяная драка в Белгороде привела к уголовному делу

Фигурант повредил незнакомцу голову
Алексей СЕРГУНИН
В какой-то момент двое нетрезвых незнакомцев повздорили, и 25-летний фигурант ударил 35-летнего оппонента по лицу.

В какой-то момент двое нетрезвых незнакомцев повздорили, и 25-летний фигурант ударил 35-летнего оппонента по лицу.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 17 мая вечером двое мужчин отдыхали в одном из увеселительных заведений Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В какой-то момент двое нетрезвых незнакомцев повздорили, и 25-летний фигурант ударил 35-летнего оппонента по лицу. Очевидцы вызвали «скорую». У потерпевшего диагностировали травмы головы. Его здоровью причинен вред средней тяжести.

В соответствии с ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы.