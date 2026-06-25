Краснодарец угнал трактор в Белгородской области

Суд установил, что осенью 2023 года 39-летний житель Краснодарского края на одном из полей Корочанского округа без разрешения съездил в Белгород в магазин на тракторе. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что осенью 2023 года 39-летний житель Краснодарского края на одном из полей Корочанского округа без разрешения съездил в Белгород в магазин на тракторе. После поездки он вернул транспортное средство на прежнее место стоянки в поле. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

За время поездки он израсходовал топливо стоимостью свыше пяти тысяч рублей и повредил фонарь подвески шнека стоимостью одна тысяча рублей. Фигурант признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Ему назначен штраф в 30 тысяч рублей.