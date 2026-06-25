Принудительные работы ждут белгородца за езду с поддельными правами

Суд установил, что в июле 2024 года житель Краснояружского района купил фальшивое водительское удостоверение, которое предъявил автоинспекторам, остановившим его машину. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

В соответствии с ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и использование заведомо поддельного официального документа) фигуранту назначено шесть месяцев принудительных работ с удержанием 15 процентов заработка в доход государства.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 200 часов обязательных работ за повторную пьяную езду получил белгородский пенсионер.