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НовостиОбщество25 июня 2026 13:17

200 часов обязательных работ за повторную пьяную езду получил белгородский пенсионер

Водитель сел за руль нетрезвым с интервалом в три месяца
Алексей СЕРГУНИН
Водителю назначено 200 часов обязательных работ с лишением прав на два года.

Водителю назначено 200 часов обязательных работ с лишением прав на два года.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что в январе 2026 года 69-летний житель Грайворонского района был лишен прав на 19 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Но уже в апреле он вновь сел за руль скутера в нетрезвом виде, его остановили сотрудники ГИБДД в селе Ивановская Лисица.

В соответствии с ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения) злоумышленник признан виновным. Ему назначено 200 часов обязательных работ с лишением прав на два года. Скутер конфискован в пользу государства.