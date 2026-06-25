200 часов обязательных работ за повторную пьяную езду получил белгородский пенсионер

Водителю назначено 200 часов обязательных работ с лишением прав на два года. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что в январе 2026 года 69-летний житель Грайворонского района был лишен прав на 19 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Но уже в апреле он вновь сел за руль скутера в нетрезвом виде, его остановили сотрудники ГИБДД в селе Ивановская Лисица.

В соответствии с ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения) злоумышленник признан виновным. Ему назначено 200 часов обязательных работ с лишением прав на два года. Скутер конфискован в пользу государства.