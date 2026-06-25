Белгородку повязали с 16 килограммами наркотиков

Фото пресс-службы региональной прокуратуры.

По данным следствия, в октябре 2025 года 43-летняя жительница Новооскольского района на своем участке сорвала кусты конопли общей массой более 16 килограммов и хранила в гараже. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

В марте этого года свыше 100 граммов растений она продала знакомому. В апреле фигурантка присоединилась в публичном мессенджере к преступной группе (материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), после чего по указанию куратора выполняла роль «курьера-закладчика». В частности, она Белгороде она извлекла из тайника наркотическое средство массой не менее 23,28 грамма, которое разместила не менее чем в шести тайниках на улицах Нового Оскола.

Наркотики общей массой свыше 16 килограммов изъяли сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура Новооскольского района утвердила обвинительное заключение по п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.