В Белгородской области «Ауди» вылетела с трассы, водитель погиб

По предварительным данным, на 28 километре автодороги «Николаевка - Малакеево - Ромахово» Вейделевского округа случилось дорожно-транспортное происшествие. Об сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 19:50 «Ауди», которым управлял 59-летний водитель, вылетел с дороги и перевернулся. В результате водитель погиб на месте аварии.

- Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия, - уточнили в полиции.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, трое человек пострадали в столкновении «Тойоты» и автобуса в Белгородском округе.