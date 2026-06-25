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НовостиПроисшествия25 июня 2026 11:26

За незаконный оборот боеприпасов белгородцу на 21 месяц ограничили свободу

Осужденный хранил дома 208 патронов
Алексей СЕРГУНИН
В соответствии с ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов) мужчина признан виновным.

В соответствии с ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов) мужчина признан виновным.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что в декабре 2025 года 36-летний житель Шебекинского округа на участке местности в лесополосе у одного из сел нашел рюкзак с 208 патронами. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Фигурант забрал боеприпасы и хранил в хозяйственной постройке своего дома до того момента, как их обнаружили сотрудники полиции.

В соответствии с ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов) мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде года девяти месяцев ограничения свободы.