Белгородские пожарные вытащили косуленка из горящей травы

Фото пресс-службы регионального управления МЧС.

24 июня в селе Шишино Белгородского округа огонь охватил 80 «квадратов» сухой травы, быстро распространяясь и застилая все густым дымом.

В самый разгар схватки с пламенем старший инструктор-пожарный Сергей Григорьев заметил движение в траве у кромки огня. Подойдя ближе, он увидел маленького косуленка. Потерявшийся двухмесячный малыш в панике метался в дыму, не находя выхода, и лишь приближался к опасности.

Сергей вместе с коллегой, водителем Егором Бурлаченко, поймал испуганное животное и вынес его из зоны риска. Детеныш оказался цел и невредим. Как только косуленок отдышался, он стал звать маму. Взрослая косуля услышала зов и прибежала на помощь. Спасатели отпустили малыша, который тут же бросился к матери.