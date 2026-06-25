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НовостиОбщество25 июня 2026 8:22

В Белгороде трансформаторный шкаф превратился в «книжный»

Обновленный объект располагается на пересечении улицы Чумичова и Гражданского проспекта
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы городской администрации.

Фото пресс-службы городской администрации.

В Белгороде продолжается реализация проекта по художественной росписи элементов городской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новым объектом для творчества стал трансформаторный шкаф, который художники стилизовали под книжный стеллаж. Работа была завершена 24 июня.

Напомним, что ранее в Белгороде появились еще три объекта - «Автомат с газировкой» (Свято-Троицкий бульвар, 1), «Радиостанция» (остановка «Родина» со стороны стометровки) и ретро-телефонный аппарат (пересечение улиц Преображенской и Попова).