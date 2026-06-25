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НовостиОбщество25 июня 2026 10:21

В Белгороде таксист дважды подряд нарушил правила дорожного движения

Автомобилиста оштрафовали на четыре тысячи рублей
Алексей СЕРГУНИН
В отношении 45-летнего жителя поселка Разумное составлены административные материалы по ст. 12.18 и ч.2 ст.12.16 КоАП РФ.

В отношении 45-летнего жителя поселка Разумное составлены административные материалы по ст. 12.18 и ч.2 ст.12.16 КоАП РФ.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ГАИ Белгорода обнаружили в соцсетях видеозапись, автор которой стал очевидцем нарушений ПДД водителем такси. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Двигаясь по Белгородскому проспекту, автомобилист не предоставил преимущество в движении гражданам, пересекавшим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и повернул налево вопреки требованию дорожной разметки.

В отношении 45-летнего жителя поселка Разумное составлены административные материалы по ст. 12.18 и ч.2 ст.12.16 КоАП РФ. Суммарно его оштрафовали на четыре тысячи рублей.