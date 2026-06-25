Трое человек пострадали в столкновении «Тойоты» и автобуса в Белгородском округе

Примерно в 19:50 «Тойота», за рулем которой находился 21-летний автомобилист, врезалась в ехавший впереди автобус «ПАЗ» под управлением 55-летнего водителя. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 24 июня на десятом километре автодороги «Белгород - Новая Деревня» Белгородского округа случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Примерно в 19:50 «Тойота», за рулем которой находился 21-летний автомобилист, врезалась в ехавший впереди автобус «ПАЗ» под управлением 55-летнего водителя. В результате аварии телесные повреждения получили трое человек - водитель иномарки и двое пассажиров автобуса – женщины 44-х и 50-ти лет.