Белгородцы выиграли международный турнир по тхэквондо

Фото из канала "Спорт Белгород" в МАКС.

В Астане финишировал международный турнир по олимпийскому тхэквондо ВТФ Altaic Cup, собравший более 300 атлетов из восьми стран.

В составе юниорской сборной России белгородцы завоевали четыре награды. Первые места в своих весах заняли Светлана Селезнева, Антон Юрютин (оба - СШОР №1 Белгородской области) и Софья Линкова (СШОР №5 Белгорода). А еще одна представительница пятой школы Ева Скрябина выиграла бронзу.

Тренируют наших спортсменов Ольга Селезнева и Наталья Булгакова. Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете.