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НовостиПроисшествия25 июня 2026 7:10

Из-за проблем с газовым оборудованием загорелся дом в белгородском городе Валуйки

24 июня в регионе произошли четыре пожара
Алексей СЕРГУНИН
Пожарные тушили сухую траву на площади 80 «квадратов» в селе Шишино Белгородского округа.

Пожарные тушили сухую траву на площади 80 «квадратов» в селе Шишино Белгородского округа.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Накануне в Белгородской области случились четыре пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В городе Валуйки на улице Победы загорелся жилом дом. Предварительно, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. В городе Старый Оскол на улице Вагонная в неэксплуатируемом здании вспыхнул мусор. Предполагаемая причина пожара - внесённый источник зажигания. В городе Губкин во 2-ом Логовом переулке воспламенился сарай. В настоящее время причина пожара устанавливается.

Пожарные тушили сухую траву на площади 80 «квадратов» в селе Шишино Белгородского округа.