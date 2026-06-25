148 белгородских студенток получили пособие по беременности и родам

Размер выплаты не является фиксированным: он привязан к региональному прожиточному минимуму и зависит от длительности декретного отпуска. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Как известно, с 2025 года студентки и аспирантки Белгородской области, обучающиеся очно, получили право на государственную поддержку. Теперь они могут оформить пособие по беременности и родам вне зависимости от того, учатся ли на бюджете или на платной основе.

Размер выплаты не является фиксированным: он привязан к региональному прожиточному минимуму и зависит от длительности декретного отпуска. Вся сумма перечисляется единовременно. По данным Социального фонда России, с начала года такая помощь уже была оказана 148 студенткам региона.

Чтобы получить пособие, будущей маме потребуется собрать два документа: справку о беременности из поликлиники и справку из деканата об обучении на очном отделении с указанием дат отпуска. Оформить выплату можно дистанционно через портал «Госуслуги» или при личном визите в отделение СФР.