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НовостиПолитика24 июня 2026 19:16

Над Белгородской областью сбили беспилотники ВСУ

Цели противника ликвидировали средства ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные атаки со стороны вооруженных сил Украины по Белгородской области 24 июня в период с семи часов утра до восьми часов вечера. Противник продолжает наносить удары с применением беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что в течение дня ВСУ атаковали 15 территорий России, в том числе и Белгородскую область. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.