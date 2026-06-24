Над Белгородской областью сбили беспилотники ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные атаки со стороны вооруженных сил Украины по Белгородской области 24 июня в период с семи часов утра до восьми часов вечера. Противник продолжает наносить удары с применением беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что в течение дня ВСУ атаковали 15 территорий России, в том числе и Белгородскую область. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.