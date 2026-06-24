В Белгороде завершили благоустройство Комсомольского сквера

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В Белгороде завершили работы по благоустройству Комсомольского сквера. Масштабное обновление стартовало еще в прошлом году, тогда специалисты выполнили первый этап работ. Они привели в порядок центральную аллею: заменили покрытие, обустроили велосипедную дорожку, установили арки с качелями, перголы, новые скамейки и урны, а также обновили фонтан.

На втором этапе, уже с апреля этого года, подрядчик обустроил детскую игровую площадку, два теневых навеса для детей и родителей. Кроме того, была обновлена зона вокруг: появились дорожки к площадке, плиточное покрытие и 11 опор с современными светильниками. На финальном этапе засеяли газон.

Отметим, работы по благоустройству сквера проводили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».