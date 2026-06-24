Белгородец во время бытового конфликта до смерти избил отца Фото: "КП" Архив.

Жителю села Тюрино Шебекинского округа предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отца, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, 39-летний фигурант вечером 21 июня, находясь дома, поссорился с отцом. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего рукой по голове, а после вынес его за пределы двора. Мужчина в итоге скончался на месте происшествия.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по ходатайству следователя СК фигурант заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.