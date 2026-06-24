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НовостиПроисшествия24 июня 2026 16:32

Белгородец во время бытового конфликта до смерти избил отца

На фигуранта завели уголовное дело, он заключен под стражу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец во время бытового конфликта до смерти избил отца

Белгородец во время бытового конфликта до смерти избил отца

Фото: "КП" Архив.

Жителю села Тюрино Шебекинского округа предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отца, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, 39-летний фигурант вечером 21 июня, находясь дома, поссорился с отцом. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего рукой по голове, а после вынес его за пределы двора. Мужчина в итоге скончался на месте происшествия.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по ходатайству следователя СК фигурант заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.