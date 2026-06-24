Александр Шуваев и Ирек Файзуллин обсудили усиление безопасности критической инфраструктуры в Белгородской области Фото: соцсети Александра Шуваева.

Сегодня в Москве временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Стороны обсудили сразу несколько направлений работы.

В частности, в приоритете остается защита объектов критической инфраструктуры и жителей региона. Чтобы сохранить свет и тепло, особенно в зимний период, будет усилена безопасность инфраструктурных объектов.

Также регион получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на расселение жителей из аварийных домов. Власти прорабатывают решение, чтобы ускорить процесс.

Еще одна тема рабочей встречи – развитие коммунальной инфраструктуры в Белгородской области. В Белгороде и Старом Осколе уже определили площадки для строительства жилья. Необходима дополнительная поддержка министерства на включение в план строительства сетей водоснабжения и водоотведения в федеральные программы. Врио главы региона отметил, что эти меры позволят к 2030 году компенсировать падение ввода жилья и построить комфортные микрорайоны.

Кроме того, на совещании затронули темы строительства нового леченого корпуса горбольницы №2 в Белгороде и капремонт драмтеатра.

- Это очень важные объекты как для города, так и для всей области. Договорились рассмотреть вопрос о перераспределении средств федеральной поддержки в целях своевременного и качественного выполнения работ, - уточнил Александр Шуваев.