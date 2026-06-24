Белгородец отработает 450 часов за незаконное хранение патронов и пороха Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Волоконовского округа. Мужчину признали виновным незаконном приобретении и хранении взрывчатых вещей и боеприпасов. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в июне 2022 года фигурант разбирал деревянные ящики и обнаружил в них 25 патронов и 1,2 кг бездымного пороха. Опасные находки осужденный все эти годы хранил у себя дома, пока их не нашли и не изъяли сотрудники правоохранительных органов.

С учетом мнения прокурора суд назначил фигуранту наказание в виде 450 часов обязательных работ.