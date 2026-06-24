В Белгороде временно перекрыли подземный переход возле рынка «Семейный» Фото: скриншот видео.

В Белгороде на время ремонтных работ перекрыли подземный переход у «Семейного» рынка. Подземку затопило, из-за чего из строя вышло насосное оборудование. На месте происшествия с раннего утра работают сотрудники коммунальных служб.

Специалисты продолжают откачивать воду, чтобы привести объект в порядок и провести восстановительные работы.

В мэрии областного центра сообщили, что подземка еще некоторое время будет закрыта. На время ремонтам жителям города временно придется пользоваться наземным переходом.