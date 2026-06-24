Белгородка попала под уголовное дело за повторную продажу немаркированного алкоголя Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области на скамью подсудимых отправится 69-летняя жительница Губина. Женщине инкриминируют незаконную розничную продажу алкоголя. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии дознания, в апреле текущего года белгородка решила продать соседу алкогольный напиток собственного производства. При этом женщина раньше уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Материалы уголовного дела рассмотри суд.

Еще одно нарушение теперь в законодательства об обороте табачной продукции прокуратура пресекла в Вейделевском округе. В ходе проверки было установлено, что ИП в нарушение законодательства продавал контрафактные табачные изделия без необходимой маркировки.

Прокурор возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении. Весь контрафакт конфискован. Исполнение данного судебного акта находится на контроле прокуратуры муниципалитета.