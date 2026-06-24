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НовостиПроисшествия24 июня 2026 14:32

Белгородка попала под уголовное дело за повторную продажу немаркированного алкоголя

Женщина решила вновь реализовать напитки собственного производства соседу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка попала под уголовное дело за повторную продажу немаркированного алкоголя

Белгородка попала под уголовное дело за повторную продажу немаркированного алкоголя

Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области на скамью подсудимых отправится 69-летняя жительница Губина. Женщине инкриминируют незаконную розничную продажу алкоголя. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии дознания, в апреле текущего года белгородка решила продать соседу алкогольный напиток собственного производства. При этом женщина раньше уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Материалы уголовного дела рассмотри суд.

Еще одно нарушение теперь в законодательства об обороте табачной продукции прокуратура пресекла в Вейделевском округе. В ходе проверки было установлено, что ИП в нарушение законодательства продавал контрафактные табачные изделия без необходимой маркировки.

Прокурор возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении. Весь контрафакт конфискован. Исполнение данного судебного акта находится на контроле прокуратуры муниципалитета.