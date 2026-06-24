Небольшие дожди прогнозируют в Белгородской области 25 июня Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 июня, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем в некоторых районах могут пройти небольшие кратковременные дожди. Ветер подует с северо-запада ночью небольшой, днем со скоростью 9-14 метров в секунду. В ночное время по области температура воздуха будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла. Днем потеплеет до 21-26 градусов тепла.

В областной столице ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +24…+26 градусов.

Первый месяц лета почти позади, купальный сезон в самом разгаре. В региональном МЧС белгородцам и гостям региона напоминают, что купаться можно только на оборудованных пляжах. При использовании маломерных судов, не забывайте о спасательном жилете.