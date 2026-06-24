Трое белгородцев пойдут под суд за мошенничество и причастность к организации сим-боксов Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области троих местных жителей привлекли к уголовной ответственности за мошенничество и незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, сотрудники областного УФСБ совместно с коллегами из УМВД задержали троих белгородцев при силовой поддержке регионального Управления Росгвардии. Фигуранты в составе организованной преступной группы организовали сим-боксы, чтобы обеспечить работу зарубежных мошеннических колл-центров.

При содействии фигурантов у жительницы Белгорода таким образом было похищено 1,4 миллиона рублей. Злоумышленники действовали по отработанным схемам. В частности, представляясь сотрудниками ФСБ и Центрального банка, «операторы» колл-центра вынудили белгородку перевести свои сбережения на так называемый безопасный счет.

В общей сложности с использованием сим-боксов, к организации которых были причастны задержанные, у граждан РФ было похищено свыше 58 млн рублей.

В пресс-службе ведомства уточнили, что санкции уголовной статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.