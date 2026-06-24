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НовостиПроисшествия24 июня 2026 13:15

В Белгородской области автоинспекторы выявили больше 470 нарушений ПДД за сутки

За несоответствующую тонировку к ответственности привлекли 67 водителей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

На дорогах Белгородской области за прошедшие сутки сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили 475 нарушений ПДД. подробности рассказали в пресс-службе УМВД области.

Так, за пьяное вождение или отказ от медицинского освидетельствования полицейские отстранили от управления восемь водителей. Еще 17 – за отсутствие водительского удостоверения. К административной ответственности были привлечены 27 человек, проигнорировавших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

За несоответствующую регламентам тонировку на штрафы попали 49 автомобилистов. Еще 67 сели за руль технически неисправного транспорта.

Кроме того, автоинспекторы составили 29 административных материалов в отношении водителей, которые не пропустили на дороге пешеходов. В свою очередь, 39 белгородцев оплатят штраф за пересечение проезжей части в неустановленном месте.