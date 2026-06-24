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НовостиОбщество24 июня 2026 12:34

В двух магазинах Белгорода продали алкогольную продукцию несовершеннолетним

Сотрудники торговых точек выплатят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В двух магазинах Белгорода продали алкогольную продукцию несовершеннолетним

В двух магазинах Белгорода продали алкогольную продукцию несовершеннолетним

Полиция в Белгороде усилила работу по выявлению и пресечению фактов продажи алкоголя подросткам. Так, в двух торговых точках областного центра продавцы реализовали алкогольную продукцию несовершеннолетним, не проверив их документы.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что сотрудники магазинов были привлечены к административной ответственности. Им предстоит выплатить штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В ведомстве также призвали владельцев и сотрудников торговых точек быть внимательными и соблюдать законодательство. Обязательно следует удостовериться в совершеннолетии покупателей. За повторное нарушение законодательства грозит уголовная ответственность, штраф до 80 тысяч рублей или до года обязательных работ.