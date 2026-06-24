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НовостиПроисшествия24 июня 2026 12:24

Белгородец попал под уголовное дело за повторное вождение в пьяном виде

Мужчина может на два года лишиться свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В селе Беловское Белгородского округа внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль «БМВ». За рулем иномарки находился 47-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, что подтвердили и результаты алкотестера. В ходе проверки правоохранители выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что за повторное нарушение закона на водителя иномарки завели уголовное дело. Мужчина может отправиться за решетку на срок до двух лет.