Врио губернатора Белгородской области обсудил с директором Росгвардии взаимодействие региона и ведомства Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев провел рабочую встречу с директором Росгвардии, генералом армии, Героем России Виктором Золотовым. Основной темой совещания стало сотрудничество ведомства с регионом в целях обеспечения безопасности жителей.

Врио главы региона отметил, что росгвардейцы в Белгородской области вносят неоценимый вклад для защиты обеспечения спокойной жизни жителей. Их помощь востребована и в приграничных территориях региона. Совместно с областным правительством, Минобороны РФ, правоохранительными органами и добровольческими формированиями сотрудники и бойцы Росгвардии отражают атаки беспилотников ВСУ, пресекают диверсионную деятельность, проводят контртеррористические мероприятия. Кроме того, они охраняют стратегическую инфраструктуру и общественный порядок в муниципалитетах Белгородской области.

- Будем актуализировать и адаптировать наше сотрудничество в обстановке возникающих новых вызовов ради безопасности граждан, - подчеркнул врио губернатора Александр Шуваев.