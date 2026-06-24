В Белгородской области при столкновении иномарок пострадали два человека

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В селе Песчанка Старооскольского округа при столкновении иномарок пострадали два человека. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

Предварительно установлено, что вчера около двух часов дня 56-летний водитель на «Митсубиси Галант» нарушил положение транспортного средства на проезжей части и врезался в «Фольксваген Джетта», за рулем которого находилась 24-летняя девушка. В результате столкновения травмы получили водитель «Фольксвагена» и 79-летняя пассажирка «Митсубиси».

Еще одна авария произошла в округе около восьми часов утра на 126 км трассы «М-2 Крым». По предварительным данным, 65-летний водитель «Лады Гранта» проехал на «красный» и врезался в «Ссанг Ионг», которым управлял 69-летний автомобилист. В результате ДТП пострадали водитель и 67-летняя пассажирка «Ссанг Ионг», а также 65-летняя пассажирка отечественной легковушки.