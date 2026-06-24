В Старом Осколе Белгородской области продолжают ремонт участка автодороги Магистраль 1-1 Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Старом Осколе Белгородской области продолжают приводить в нормативное состояние участок автомобильной дороги Магистраль 1-1. Она соединяет город с промышленной зоной Оскольского электрометаллургического комбината и другими предприятиями округа, и заканчивается развязкой с выходом на автодорогу Старый Оскол – Чернянка – Новый Оскол.

В региональном Минтрансе отметили, что Магистраль 1-1 входит в опорную сеть. Она обеспечивает бесперебойное движение транспорта и связывает крупные населенные пункты.

В рамках капитального ремонта специалисты обновят на участке дорожное покрытие, укрепят обочины, установят знаки и нанесут разметку. Общая протяженность объекта составляет 9,7 км. Работы выполняют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта в Белгородской области в общей сложности планируют отремонтировать 157,3 км автодорог.