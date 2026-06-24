В Белгородской области пенсионерка перевела мошенникам почти 4,5 миллиона рублей Фото: "КП" Архив.

С заявлением о мошенничестве в полицию Белгорода обратилась 64-летняя местная жительница. Женщина рассказал, что неизвестный позвонил ей под предлогом замены домофона в многоэатжке, где проживает белгородка. По просьбе незнакомца, потерпевшая продиктовала код из смс. А позже ей сообщили о взломе личного кабинета на госуслугах и доступу к банковским счетам.

Для «защиты» накоплений лжесотрудники Росфинмониторинга, вступившие в общение позже, настоятельно рекомендовали пенсионерке обналичить накопления и перевести их на «безопасные счета» для якобы декларирования. Дальше женщине сообщили о попытке оформить от ее имени кредит. Чтобы перевести злоумышленникам очередную сумму денег, женщина заняла 1 миллион рублей у сестры. В общей сложности потерпевшая потеряла 4 440 000 рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что по факту мошенничества завели уголовное дело. Полиция устанавливает личности злоумышленников. В ведомстве также сообщили, что всего за неделю в регионе зарегистрировано 26 фактов мошенничества и шесть дистанционных краж. В общей сложности белгородцы лишились более 19,5 миллионов рублей. Из них свыше 3,3 млн рублей были взяты в кредит.