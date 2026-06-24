Двое подростков пострадали в ДТП в Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 23 июня, в Старом Осколе Белгородской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два подростка. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около четырех часов дня 15-летний водитель мотоцикла не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся перед ним автомобиль «Киа», за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате столкновения травмы получили сам несовершеннолетний водитель, а также его 17-летний пассажир.

В региональной Госавтоинспекции родителям напомнили о необходимости контролировать и пресекать любые попытки несовершеннолетних сесть за руль. Следует пристально следить за детьми и исключить возможность их доступа к транспортным средствам, для управления которыми нужно иметь водительское удостоверение.