В Белгороде на пересечении Богданки и Преображенской произошло аварийно отключение светофора

Фото: "КП" Архив.
В центре Белгорода произошло аварийное отключение светофорного объекта. Речь идее то пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Преображенская. На время отключения движение на участке регулируют сотрудники Госавтоинспекции.
Автомобилистов призывают быть внимательными и осторожными. Соблюдайте Правила дорожного движения и следуйте распорядительно-регулировочным действиям автоинспекторов.
Пешеходам также стоит быть внимательными на дороге и не нарушать ПДД. Специалисты уже занимаются восстановительными работами.