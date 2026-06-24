В Белгороде на пересечении Богданки и Преображенской произошло аварийно отключение светофора Фото: "КП" Архив.

В центре Белгорода произошло аварийное отключение светофорного объекта. Речь идее то пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Преображенская. На время отключения движение на участке регулируют сотрудники Госавтоинспекции.

Автомобилистов призывают быть внимательными и осторожными. Соблюдайте Правила дорожного движения и следуйте распорядительно-регулировочным действиям автоинспекторов.

Пешеходам также стоит быть внимательными на дороге и не нарушать ПДД. Специалисты уже занимаются восстановительными работами.