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НовостиОбщество24 июня 2026 9:15

Белгородские росгвардейцы изъяли 48 единиц оружия и 25 боеприпасов за неделю

В добровольном порядке жители Белгородской области сдали 13 единиц гражданского оружия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии за прошедшую неделю приняли от жителей Белгородской области 352 заявления по вопросам предоставления госуслуг. Параллельно было также рассмотрено 368 ранее поданных заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю росгвардейцы провели 192 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия у жителей области. По их результатам правоохранители составили 14 административных протоколов. Кроме того, у белгородцев изъяли 48 единиц оружия и 25 боеприпасов. При этом в добровольном порядке жители региона сдали 13 единиц гражданского оружия.