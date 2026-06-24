Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде и Шебкеино 24 июня

Жителям необходимо пройти в укрытия Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во второй раз за день в Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Система оповещения на этот раз сработала в муниципальных образованиях в 12:08 по московскому времени.

Жителям муниципалитетов необходимо срочно пройти в безопасное место. Если вы дома, не подходите к окнам. Если вы ну улице, спуститесь в ближайшее подвальное помещение или подземное пространство, либо воспользуйтесь защитным модулем.

Оставайтесь в укрытии до отмены ракетной опасности.

Отбой ракетной опасности в 12:22.